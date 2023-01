Utòpia inaugura l’anno nuovo con un concerto alternative-rock inedito dei Biomi

Ingresso gratuito per i soci con possibilità di tesserarsi in loco. L’appuntamento è per venerdì 27 gennaio

Dopo essersi raccontati a novembre durante una serata songwriters, intervista intima in cui Davide (voce e autore dei testi) e Mantri (chitarrista) hanno duettato in acustico, ora i Biomi colgono lo spunto per esibirsi in un concerto alternative-rock inedito.

Questo è il secondo appuntamento delle “Utopia Live Sessions” con cui i giovani di Utòpia hanno deciso di inaugurare l’anno nuovo. L’evento si terrà venerdì 27 gennaio alle 21:30 ad Associazione Utòpia (Via Creva 4, Luino).

