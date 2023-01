Valanga in val Formazza: quattro persone coinvolte, soccorso alpino sul posto

Un distacco di «limitate proporzioni» si è verificato questa mattina, domenica 22 gennaio ai Corni del Nefelgiù in val Formazza. Secondo le prime informazioni diramate dal Cnsas della Valdossola, sarebbero rimaste coinvolte quattro persone, riuscite a uscire in autonomia dalla valanga.

Galleria fotografica Le foto della valanga in Val Formazza 4 di 4

Sul posto sono attese unità cinofile da valanga per scongiurare la presenza di altri coinvolti.

Sono stati gli stessi alpinisti rimasti coinvolti nel fatto a dare l’allarme alla X delegazione del Cnsas e ad effettuare una prima valutazione attraverso i dispositivi “Artva“ Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga: strumenti che consentono la ricerca di persone che si trovano sotto la neve a seguito di una slavina.

Nel primo pomeriggio sono state diramate anche le foto di quanto avvenuto: si vedono negli scatti inviati al CNSAS dal fronte della valanga dagli sci-alpinisti coinvolti.