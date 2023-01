Vandali in azione a Gallarate contro la candidata alle regionali della Lega Claudia Mazzetti

Vandali in azione nella tarda serata di ieri (martedì) a Gallarate contro le sedi elettorali della candidata alle regionali per la Lega Claudia Mazzetti, nota in città anche per essere l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive. Sulla vetrata è stato vergato con una bomboletta spray argento un insulto.

«Ci risiamo. Puntuale come sempre arriva un atto vandalico contro una nostra sezione lombarda o un nostro punto elettorale, in questo caso il punto elettorale della candidata leghista Claudia Mazzetti a Gallarate. Intanto solidarietà e vicinanza a lei e a tutti i nostri militanti gallaratesi. Per il resto che dire? Continuano ad attaccarci nel silenzio generale delle altre forze politiche esterne al Centrodestra. Noi andiamo avanti per la nostra strada, democratica e pacifica, la violenza, la minaccia e gli insulti li lasciamo a chi non ha idee e può solo essere maleducato o violento». Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

A seguire anche il commento del sindaco Andrea Cassani: «Piena solidarietà a Claudia per il gesto vile. Dell’imbecille, del quale ci sono delle immagini, posso dire che speriamo venga presto identificato. Ha vandalizzato due punti in piazza Risorgimento e via Turati. Questo gesto turba, inutilmente, una campagna elettorale fino a questo momento corretta dove non si sono rilevati attacchi personali da parte dei candidati».