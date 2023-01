A Varano Borghi una serata sui trent’anni del Soccorso Alpino di Varese

Grande evento organizzato dalla Sottosezione CAI di Varano Borghi e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico di Varese (CNSAS) che compie trent’anni di intensa attività. Verrà presentato un documento sulla storia e racconterà i fatti salienti della lunga e lodevole attività.

Ma chi sono i Volontari del Soccorso Alpino? Il Corpo del Soccorso Alpino è costituito da Volontari che dedicano il proprio tempo e mettono qualche volta a repentaglio la propria incolumità per soccorrere turisti, escursionisti od alpinisti che si trovano in difficoltà nelle nostre montagne.

Animati da spirito solidaristico e filantropico, oltre che dalla profonda conoscenza dell’ambiente montano, maestoso quanto severo, i Volontari del CNSAS Lombardia da mezzo secolo rappresentano un punto di riferimento stabile per le attività di emergenza in condizioni ambientali estreme.

Soccorso su terreno impervio o ostile, soccorso in parete, ricerca in caso di valanga, ricerca in superficie nei boschi, soccorso su impianti a fune, in crepaccio, in forra, tra canyon e fiumi, recuperi in laghi alpini, soccorso in cavità: laddove le condizioni ambientali si fanno critiche, i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico offrono la propria competenza e preparazione per portare aiuto a chi si trova in difficoltà.

Sarà una serata all’insegna della sicurezza in montagna, come pianificare una escursione, come equipaggiarsi, come affrontare una escursione in massima sicurezza e come effettuare il primo soccorso o chiamare i soccorsi in ambienti impervi.

Sono tutti fattori che devono essere valutati prima di accingersi ad una escursione in montagna con amici o con la propria famiglia.

La serata si terrà venerdì 27 gennaio alle ore 21.00 presso la sala dell’”ex Mutuo Soccorso” sopra al supermercato Tigros di Varano Borghi.