A Varese in aula il racconto shock di una diciottenne: “Quell’uomo ha cercato di violentarmi”

Baci e toccamenti dappertutto davanti al frigo di casa dopo una festa di compleanno: quell’ospite che sembrava gentile che si trasforma in un pericoloso predatore di minori in grado di toccare nelle parti intime una bambina di 13 anni, nata nel 2005, e ascoltata in aula come parte offesa.

“Era il compleanno di mio fratello maggiore, il 17 maggio 2018, c’erano amici e parenti e ho cominciato a parlare con un uomo ospitato da mio zio, mi aveva detto di avere 29 anni, parlavamo della scuola e mi ha chiesto il numero di telefono. Era gentile. Ho sparecchiato alla fine della festa ma mentre ero in cucina mi ha baciata e toccata, poi se ne è andato. In quel momento non sono riuscita a fare nulla”.

Parole pronunciate in difficoltà dalla vittima di quei fatti che ha raccontato in aula quanto avvenuto in quella casa di un piccolo comune della provincia di Varese. La ragazza ha riconosciuto nella foto la persona cui viene contestato il fatto, per la legge violenza sessuale su minore. Il giorno dopo il fatto la ragazzina era profondamente turbata, i genitori se ne sono accorti e hanno sporto denuncia ai carabinieri.

Questi ultimi dettagli sono stati raccontati oltre che dalla vittima anche dai genitori della ragazzina sentiti in aula, entrambi originari di Santo Domingo, come l’imputato che secondo quanto emerso in aula avrebbe precedenti per violenza sessuale in patria. Nell’udienza è stato sentito anche lo zio della vittima, amico dell’imputato: “Dopo i fatti che mi sono stati raccontati l’ho allontanato da casa mia”. Anche l’ex moglie dell’imputato, cittadina italiana, sposata fino al 2017 è stata sentita dal Collegio: “Ho scoperto che a Santo Domingo il mio ex marito abusava di minori, per questo ho chiesto la separazione. Ho trovato delle denunce per abusi sessuali a Santo Domingo”. Prossima udienza 28 marzo, quando verrà ascoltato anche l’imputato.