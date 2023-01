A Varese una conferenza sui disturbi del sonno in età evolutiva

21 gennaio

dalle 8.45 alle 12.30

Presso la Sala Montanari, Via dei Bersaglieri 1, Varese

Argomenti:

Apnee istruttive del sonno

Sindrome delle gambe senza riposo

Programma:

8.45-9.00 Apertura;

9.00-9.20 il ruolo delle associazioni;

9.20-9.50 la Rls in eta’ evolutiva: come riconoscerla e curarla con prof. Luigi Ferini-Strambi, primario del centro medicina del sonno dellIirccs Ospedale San Raffaele di Milano;

9.50-10.20 i disturbi respiratori del sonno in eta’ evolutiva con dott.ssa Luisa Nosetti, dirigente medico presso Ospedale Del Ponte di Varese;

10.20-10.50 il ruolo dell’otorino nei disturbi del sonno in eta’ evolutiva con dott.ssa Francesca De Bernardi dirigente medico Asst Sette Laghi;

10.50-11.20 il ruolo di sentinella dell’odontoiatria nei disturbi del sonno in eta’ evolutiva con prof Luca Levrini docente Università dell’Insubria;

11.30-12.30 tavola rotonda con gli esperti

Con il patrocinio del Comune di Varese