Da Varese a Milano per vedere la mostra di Mario da Corgeno, ultimi posti per la trasferta di sabato

Grande successo e grande chiusura. La mostra “Verso l’immenso” di Mario da Corgeno a Palazzo Pirelli ha subito riscosso un ottimo successo di pubblico e di visite. Nel primo week end di apertura da Varese sono partiti due pullman di visitatori, senza contare le singole visite.

La mostra, inaugurata venerdì 13 gennaio, alla presenza del consigliere regionale Emanuele Monti, del professore dell’Insubria e autore di un libro sull’artista Andrea Spiriti e di alcuni sindaci e amministratori del territorio, rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 21 gennaio. E proprio in vista della chiusura dell’esposizione allestita al 26° piano di Palazzo Pirelli l’associazione InValbossa sta organizzando un pullman. «Il terzo – spiegano i volontari – Poiché non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste venerdì e sabato scorso».

Per coloro che vogliono visitare la mostra è quindi ancora possibile prenotare entro venerdì 20 gennaio (fino alle ore12). Il ritrovo per la partenza per Palazzo Pirelli è per sabato 21 gennaio alle ore 13.30 al parcheggio del Tigros di Buguggiate. Per prenotazioni chiamare il referente Marco Leoni (339-6779440). L’ingresso è gratuito secondo i seguenti orari: da lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 17.15; il venerdì dalle 9.30 alle 13.30.