Il Varese si illude, l’Alcione rimonta e vince 2-1

Il 2023 si apre con una sconfitta per il Città di Varese, che al centro “Kennedy” di Milano cade 2-1 contro l’Alcione, che si dimostra seconda forza del campionato. I biancorossi hanno trovato il vantaggio con Rossini al 26′ del primo tempo, ma lo 0-1 è durato poco, con il pari siglato al 31′ da Bagatti. Nella ripresa, dopo due palle gol di Ferrario, che prima sbatte sulla difesa di casa e poi di testa gira sul palo, a firmare il gol del definitivo 2-1 al 44′ è il destro rasoterra di Pio Loco Boscariol, mossa azzeccata dalla panchina da parte di mister Cusatis.

Galleria fotografica Alcione – Varese 2-1 4 di 21

La sconfitta fa male e sa un po’ di beffa per il Varese, ma se oggi c’era una squadra che avrebbe meritato i tre punti era l’Alcione. Gli orange, soprattutto nel primo tempo, hanno creato tante occasioni, sfruttando il triangolo che andava formandosi sulla sinistra e che sfruttava la capacità di gestione della palla di Palma, giocatore di altra categoria. I biancorossi hanno saputo soffrire e chiudersi con discreto ordine, ma alla fine le occasioni create dai milanesi sono state troppe e il fortino è crollato all’ultima curva.

La squadra di mister De Paola torna a casa con le tasche vuote e l’umore basso, ma ai biancorossi infatti non si può rimproverare l’impegno e la capacità di stare in partita contro una squadra forte e ben oliata, seconda in classifica non a caso. Ora si aspetta con ansia i prossimi rientri degli infortunati Gazo e Candido, incrociando le dita che l’infortunio accorso a Rossi non sia grave. Sarebbe l’ennesima dimostrazione di quando questa stagione sia beffarda, proseguendo nel nuovo anno le cattive abitudini del 2022.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese vuole iniziare al meglio il nuovo anno, lasciando alle spalle una prima parte di stagione difficile e conclusa con solo 16 punti conquistati. Mister Luciano De Paola, che deve fare a meno di Battistella, Gazo, Piccoli, del nuovo arrivato Candido e anche di Rossi, infortunato nel riscaldamento. La squadra biancorossa torna alla difesa a 3 con un 3-5-2 con Monticone, Boni e Parpinel in difesa davanti a Moleri; in mediana Mecca e Rossini con Malinverno in regia, sulle fasce Foschiani e Truosolo e in attacco Pastore con Ferrario, mentre il giovane Berra, tesserato da 24 ore, in panchina. L’Alcione, al contrario, ha chiuso il girone di andata al secondo posto e la squadra di mister Cusatis non ha intenzione di perdere colpi. La squadra orange si presenta con un 4-3-1-2 con Zito trequartista alle spalle delle due punte Morselli e Manuzzi, mentre parte dalla panchina Bangal. Prima del via, un minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli.

PRIMO TEMPO

Gara tosta sin dalle prime battute, con l’Alcione che ci prova con Morselli, sinistro fuori di poco, e il Varese che risponde con il tiro di Pastore che trova pronto Bacchin alla parata. Al 12′ Morselli deve lasciare il campo per infortunio, al suo posto entra Bangal che si fa subito vedere con un destro da dentro l’area che Moleri mette in angolo. Ben più pericoloso l’attaccante orange al 21′ quando di testa manda sulla traversa un bel suggerimento di Palma, sempre nel cuore del gioco dell’Alcione. Al 26′ è però il Varese a trovare il vantaggio: azione manovrata, cross di Foschiani da destra e incornata vincente di Rossini sul secondo palo. La risposta dei padroni di casa però non si fa attendere e al 31′ arriva il gol del pari: Manuzzi gestisce un pallone lungo e serve Bagatti che dal limite dell’area trova l’incrocio con un bel destro in corsa per l’1-1. L’Alcione ne ha di più e nel finale di tempo spinge ancora e ci prova a più riprese. Il più pericoloso è Zito che prima prima manda fuori di poco dal limite dell’area e poi si vede respingere le conclusioni da un attento Moleri. All’intervallo la gara è sull’1-1 ma il risultato di equilibrio sta stretto all’Alcione.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con una grande occasione per l’Alcione, ma il colpo di testa di Manuzzi dal cuore dell’area arriva comodo tra le braccia di Moleri. Il Varese però questa volta non si abbassa e si rende a sua volta pericoloso: al 5′ Bacchin perde il pallone in uscita, Ferrario calcia a botta sicura ma il rimpallo non lo premia con la sfera che va in angolo. Dal corner il bomber gira bene di testa sul primo palo ma la difesa di casa si salva. L’Alcione è sempre più propositivo e Moleri deve intervenire due volte al 16′, prima alzando sulla traversa il colpo di testa di Venturini, poi allungandosi in tuffo sull’incornata di Bagatti. Il Varese abbassa i ritmi e difende con ordine, provando a pungere in ripartenza o su calci piazzati, come al 29′ quando il tiro al volo di Mecca termina a un soffio dall’incrocio dei pali. La pressione degli orange però sale e al 44′ arriva il gol del sorpasso: punizione dalla fascia destra respinta dalla difesa biancorossa, Pio Loco Boscariol non ci pensa due volte e calcia di prima dai 20 metri trovando l’angolino alla destra di Moleri. Un duro colpo per il Varese, che non riesce nel recupero a costruire occasioni d’attacco, nonostante l’esordio di Berra e qualche pallone lanciato in avanti che non trova fortuna.