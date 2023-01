A VareseNews cerchiamo chi ci ha regalato lo spumante

Suonano alla porta della redazione. Andiamo ad aprire e fuori c’è un signore con in mano due bottiglie.

“Buongiorno, cosa cerca?”

“È la redazione di Varesenews? Queste sono per voi. Grazie per il lavoro che fate ogni giorno per noi. È il minimo che potevo fare visto il vostro impegno”.

Lo abbiamo ringraziato restando colpiti da un gesto di tanta attenzione. Talmente tanto colpiti che non abbiamo chiesto nemmeno il suo nome e i suoi contatti.

Se leggesse queste righe, o qualcuno sapesse chi sia questo donatore, ci può scrivere o contattare. Vorremmo ringraziarlo ancora meglio e donare un abbonamento al giornale.

La meraviglia del digitale mostra anche le fragilità umane come le nostre che non abbiamo nemmeno fatto le domande giuste nel momento giusto.

Intanto un immenso grazie.