Varesenews nel Salento per la settima edizione di FIGiLo, un festival del giornalismo locale

La settima edizione del Festival dell’Informazione Giornalistica Locale (FIGiLo) si terrà dal 27 al 29 gennaio 2022 all’Hotel Bellavista Club di Gallipoli.

Organizzato dal gruppo Caroli Hotels e dal giornale Piazzasalento, diretto da Fernando D’Aprile (ideatore di FIGiLo), l’evento avrà come tema principale “Evoluzione di saperi e competenze della figura del giornalista. La riforma della professione e ruolo e compiti dell’informazione locale”.

All’evento sarà presente anche il nostro direttore Marco Giovannelli e alcuni suo colleghi del direttivo di ANSO, per presentare uno dei momenti centrali in cui si discuterà di relazioni tra media e territori con la partecipazione anche di Google.

Il festival si propone di essere un momento di incontro, confronto e crescita per i giornalisti, gli operatori della comunicazione e gli studenti, attraverso tre giornate di incontri e dibattiti con direttori e giornalisti delle testate locali, docenti universitari, studiosi e responsabili della comunicazione istituzionale. In un settore editoriale in crisi, l’informazione locale apre nuovi possibili panorami, in cui intrecciare una professione sempre più complessa e articolata con i nuovi strumenti della comunicazione, come il citizen journalism e i social media. Il festival mira a fornire uno spaccato nitido della realtà attuale, veloce e invasiva, che necessita di regole ma anche di una diversa e costante attenzione da parte degli operatori.

TUTTO IL PROGRAMMA