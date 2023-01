Vargas incoraggia la sua Pro Patria: “Pareggio giusto: un tempo a testa”

VARGAS 1 «Avremmo voluto giocare tutta la partita come il primo tempo, sicuramente l’infortunio di Nicco ha influito nel modo di stare a centrocampo e pressare i loro terzini. Sono poi subentrati giocatori con caratteristiche diverse e abbiamo provato a ripartire un po’ di più aspettando più bassi. Loro hanno alzato il baricentro e ci hanno messo in difficoltà, costringendoci a lanciare la palla. Però credo che la avremmo potuto vincere.»

VARGAS 2 «Penso che sia più giusto dire che nel primo tempo avremmo meritato noi il vantaggio, nel secondo tempo loro. che però hanno tirato solamente da fuori area. Il pareggio è il risultato giusto. Partita condizionata dagli arbitri? No, non credo».

VARGAS 3 «Ogni settimana pensiamo sempre a fare punti, ogni avversario è diverso e sapevamo della qualità della Feralpisalò nel palleggio che poteva metterci in difficoltà tra le linee. I nostri giocatori hanno fatto una grande partita di sacrificio. Non posso rimproverare nulla se non qualche calcio piazzato in cui potevamo fare molto meglio. Siamo stati frettolosi nel battere i corner e le punizioni».

(Servizio fotografico di Roberta Corradin)

GAVIOLI 1 «Quella di oggi è stata una partita tosta contro una squadra a cui piace palleggiare molto. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, mancando qualche occasione importante, mentre nel secondo tempo ci siamo abbassati, questo anche perché abbiamo speso tanto: l campo che era pesante».

GAVIOLI 2 «Parlare degli arbitri è sempre complicato. A mio avviso nel primo tempo è stato abbastanza equilibrato, poi nella ripresa ha sempre fischiato molti mezzi falli a loro vantaggio. Questo è il calcio e lo sappiamo, che significa andare avanti tuti insieme: la forza del gruppo. Quello di oggi rimane comunque un gran risultato contro una squadra che lotta per vincere il campionato. Noi li abbiamo messi in difficoltà».

GAVIOLI 3 «Cosa mi chiede il mister quando entro in campo? Sì, mi piace attaccare, allargarmi spesso per puntare l’uomo, ma a seconda di cosa dice il risultato il mister mi chiede anche compiti diversi. In partite come oggi in cui bisogna tenere il risultato mi è stato chiesto <, cosa che ho fatto».