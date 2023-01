Vedano Olona saluta il suo “Renatino”, barista dal cuore d’oro e sempre sorridente

Ci sono persone che lasciano il segno e un ricordo indelebile nel cuore di un’intera comunità. Renato Santandrea, per gli amici Renatino, era una di queste persone. Per anni titolare del bar in piazza del Comune, Renato Santandrea è morto all’età di 89 anni, suscitando grande cordoglio in tanti vedanesi di tutte le età.

Affabile, sempre sorridente, sensibile e generoso con chi aveva bisogno, Renato era davvero un’istituzione a Vedano Olona. Tantissimi lo ricordano sfrecciare veloce per le vie del paese sulla sua bicicletta, la mano sinistra a reggere il manubrio e la destra che portava con grande abilità il vassoio con i caffè e i cappuccini da consegnare, ancora caldi, a uffici e negozi. Un’abilità che aveva mantenuto fino a pochi anni fa.

Ma sono tanti i vedanesi che lo ricordano anche per il suo impegno in campo sportivo. Il calcio era infatti la sua passione. Grande interista, giocò come portiere della Vedanese e per molti anni il promotore dei primi tornei serali di calcio all’Oratorio.

I funerali di Renato Santandrea si terranno giovedì 5 gennaio nella chiesa parrocchiale di piazza San Maurizio. Alle 14,30 sarà recitato il Rosario, a seguire la cerimonia funebre.