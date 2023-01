Vento da nord anche sul Varesotto: arriva il gelo vero, giù le temperature

Cieli velati e freddo con temperature minime fino a -5 e massime che non arriveranno a 10: sono giorni di forte freddo con vento in arrivo. La giornata di venerdì sarà soleggiata con passaggi nuvolosi sulle creste alpine. Asciutto. Vento da Nord nel pomeriggio e in serata. Meno freddo durante il giorno soprattutto nelle aree interessate dal favonio.

Sabato generalmente soleggiato con passaggio di nubi alte. Asciutto. Ancora ventilato al mattino. Freddo con temperature in sensibile diminuzione. Gelate nella notte.

Domenica 22 e lunedì 23 gennaio: soleggiato e asciutto. Meno freddo durante il giorno. Gelate all’alba.

Queste le previsioni del Centro geofisico prealpino.