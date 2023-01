Il vescovo Agnesi a Somma per celebrare la messa per la santa patrona

Ieri mattina, domenica 22 gennaio, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della patrona Sant’Agnese a Somma Lombardo la celebrazione è stata presiuduta dal vicario generale di Milano, monsignor Franco Agnesi.

Nell’omelia ha indicato quattro punti importanti su come vivere bene nelle comunità pastorali e nei singoli ambienti familiari: non parlare male, benedire, ringraziare e infine condividere, come indicava la parola di Dio di domenica (22 gennaio).

Come prevede il rito in onore di un martire durante il canto del Gloria, a inizio celebrazione, è stato bruciato il globo posto sopra il presbiterio (rito del faro).

Al termine della celebrazione, il Vescovo si è soffermato ad ammirare lo splendido presepe allestito dai confratelli del Santissimo Sacramento e dagli “amici del presepe”.

Il programma per sant’Agnese

I festeggiamenti si concluderanno questa sera, lunedì 23 gennaio, alle 18.30 con la celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti dello scorso anno, presieduta da don Fabrizio Crotta nel trentesimo anniversario di ordinazione sacerdotale parroco di Vergiate e vice Decano, concelebrata dai sacerdoti del decanato, dai sacerdoti che hanno svolto il loro Ministero a Somma Lombardo e dai sacerdoti nativi di Somma Lombardo.