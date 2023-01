Tra viaggi, arte e psicologia: le lezioni della settimana all’Università del Melo di Gallarate

Le attività settimanali previste all’Università del Melo, tra lezioni, libri e visite insieme.

Lunedì 30 gennaio – PSICOLOGIA – “Il bisogno di approvazione” – Erika Landi

Martedì 31 gennaio – BIBLIOTECA APERTA – incontro con l’autore – “Le tracce rosse” – Emiliano Pedroni

Link al libro: https://www.lampidistampa.it/emiliano-pedroni/le-tracce-rosse/7021.html

Mercoledì 1 gennaio – ARTE – “Astrazione in Italia: Alberto Burri e Lucio Fontana” – Marianna Del Tredici

Giovedì 2 febbraio – CINEFORUM AL TEATRO DELLE ARTI – “Tori e Lokita” ore 15.00 con Cristina Boracchi – BIGLIETTERIA A TEATRO

Venerdì 3 febbraio – INTERCULTURA – “Isole Comore: viaggio nelle isole della Luna” con Neria Nonini e Paolo Ferrario

***CORSO DI COMPUTER – BASE*** in partenza mercoledì 8 febbraio 15.15-17.15 per 10 incontri – ancora 3 posti disponibili – info in segreteria

ATTIVITA’ PROPOSTA: MOSTRA – Andy Warhol. Serial Identity – Museo MA*GA Gallarate | Varese

La mostra, curata da Maurizio Vanni ed Emma Zanella, dal titolo “Andy Warhol. Serial Identity”, per sottolineare quanto la sua ricerca sia caratterizzata dall’assoluta poliedricità e dal desiderio di trasformazione, ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee.

https://www.arte.it/calendario-arte/varese/mostra-andy-warhol-serial-identity-88467

CLUB DEL LIBRO – prossimo appuntamento 3 marzo 2023 ore 17.00 – “STREGATO DAL SUO FASCINO” – Dileep Padgaonkar – biografia di Roberto Rossellini

VIVA VITTORIA – TUTTI I VENERDI’ dalle 14.30 alle 17.30 in SALA PLANET si lavora a maglia tra donne e per le donne – si accettano donazioni di lana (anche avanzi!). Qui il link all’importante progetto: https://www.vivavittoria.it/

Per informazioni su corsi ed iscrizioni rispondete a questa mail o telefonate allo 0331.708.224 dalle 14.30 alle 17.30 lunedì, martedì, mercoledì o venerdì, giorni in cui trovate anche la segreteria aperta in Via Magenta 3.

Ricordiamo che al momento non è prevista nessuna misura come distanziamento e mascherine, ma sentitevi liberi di indossarle per la vostra serenità.