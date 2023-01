Volpi rosse nel Parco Alto Milanese, la Protezione Civile: “Non avvicinatevi”

Avvistate volpi rosse (Vulpes vulpes) e minilepri (Sylvilagus floridanus) all’interno del Parco Alto Milanese. L’installazione di alcune fototrappole da parte dei volontari all’interno della Parco Altomilanese ha permesso di osservare la presenza di queste due specie di animali, specialmente nelle ore notturne.

«L’osservazione della volpe – spiega il gruppo locale di Prociv – è un risultato molto positivo in quanto la specie è in grado di contenere l’eccessivo aumento delle minilepri, specie alloctona originaria del Nord America. Si ricorda alla cittadinanza di non avvicinarsi agli esemplari di volpi, in caso di avvistamento, al fine di mantenere il più possibile la condizione selvatica di questa specie».