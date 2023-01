I voti del Varese: buon esordio per Baldaro, Boni insuperabile

SEREGNO – VARESE 0-0, I VOTI DEI BIANCOROSSI

MOLERI 6: Qualche rinvio sbilenco, ma tra i pali non si distrae

BALDARO 6,5: Dentro da titolare, non perde mai la concentrazione e difficilmente si fa trovare fuori posizione

MONTICONE 6,5: Buona gara, di gran carattere. Peccato per quell’ammonizione che lo porterà alla squalifica

BONI 7: Grande prova per il difensore varesino che non sbaglia un intervento e non si fa superare. Peccato per qualche lancio che poteva essere più preciso

FOSCHIANI 6: Un primo tempo di buona caratura, nella ripresa ci mette un po’ a trovare le giuste distanze

MECCA 5,5: Fa tanto lavoro in mezzo al campo ma al Varese oggi è mancata la sua capacità di inserirsi. Sbaglia un facile colpo di testa in apertura

GAZO 6,5: Tantissima corsa, che sembra non sia mai stato fuori

MALINVERNO 5,5: Bene in fase di rottura, oggi però serviva qualcosa in più nell’impostazione

Bigini 6: Dentro nel finale, si mette a battagliare con ardore

PASTORE 6,5: Come al solito è lui a illuminare l’attacco del Varese, anche se oggi parta dalla fascia sinistra e deve correre tantissimo

CANDIDO 6: Si vede a tratti e un po’ di più nella ripresa. Era al suo esordio da titolare e la condizione dopo il lungo infortunio non può essere il migliore. Sempre pericoloso nei calci piazzati

ROSSINI 5,5: Gran sacrificio ad adattarsi come prima punta ma anche oggi non riesce a rendersi pericoloso sotto porta