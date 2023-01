I voti del Varese: Moleri prende tutto quel che riesce, Ferrario non si sblocca

ALCIONE – VARESE, I VOTI DEI BIANCOROSSI

MOLERI 7: Anche oggi tiene in gioco il Varese con almeno due interventi molto buoni. Nulla può sui gol dell’Alcione

MONTICONE 6,5: Dirottato sul centrodestra per far spazio a Boni, gioca una gara attenta e rocciosa

BONI 6: In campo dopo un lungo digiuno, entra per sostituire Rossi che si infortuna nel riscaldamento, ma si fa trovare pronto

PARPINEL 6,5: Sta tornando il Parpinel migliore versione. Molto bene in copertura e lettura sui cross, anche qualcosa da limare sulla costruzione del gioco

FOSCHIANI 6: L’Alcione attacca soprattutto dalla sua parte e fatica un po’ a trovare le distanze. Ha il merito del cross per il gol di Rossini

Salami 6: Qualche minuto incoraggiante nel finale, con buon carattere

MECCA 6: Gli manca lo strappo a centrocampo che spesso gli fa fare la differenza. Si sacrifica molto in fase difensiva e sfiora il gol con un bel destro al volo che esce di un soffio

Berra s.v: Dentro nel recupero, giusto per l’esordio

MALINVERNO 5,5: Amministra la palla ma ci vorrebbe più personalità. In fase di copertura si fa trovare spesso nel posto giusto, davanti invece le decisioni non sempre sono le migliori. Deve osare di più, chissenefrega se si sbaglia per voglia

Bigini 6: Dentro per fare legna, ci mette impegno

ROSSINI 6,5: Sicuramente, tra i 10 di movimento, è quello che si nota di più e il gol è un premio meritato

TRUOSOLO 6: Una partita di buona sostanza ma anche tanta personalità. Nel finale è forse quello con più voglia di attaccare, ma i compagni non sempre lo seguono

PASTORE 6,5: Tanti palloni preziosi gestiti con la solita determinazione, un paio di tiri insidiosi. Da affinare il feeling con Ferrario

FERRARIO 5,5: Ha sulla coscienza un gol sbagliato a inizio ripresa che poteva regalare una giornata diversa al Varese. Poi è il palo a fermarlo, confermando che il periodo non è dei migliori. Siamo sicuri che si rifarà