I voti del Varese: Pastore paga la troppa voglia. Mecca spaesato

VARESE – VIRTUS CBG, I VOTI DEI BIANCOROSSI

MOLERI 6: Non deve fare molto, ma risponde presente con un paio di parate. Sul rigore indovina l’angolo ma non riesce a respingere

ROSSI 5,5: Gara di buono spessore, va anche vicino al gol con due colpi di testa. Nel finale è al centro del parapiglia e ne esce espulso. Cartellino rosso per mezzo punto in meno

MONTICONE 6: Gara difficile, qualche sbavatura ma nessuna colpa particolare

BONI 6: Ancora una buona prestazione, attento e roccioso

FOSCHIANI 6,5: Uno dei migliori del Varese. Attento in difesa e attivo in attacco, forse potrebbe addirittura spingere di più

BIGINI 6: Entra in campo all’ultimo e gioca una gara discreta, con buona personalità

Candido 6: Pochi minuti ma qualche buon pallone messo in area

MALINVERNO 6: Ancora da migliorare il possesso di palla, quando potrebbe e dovrebbe osare di più, in difesa gioca ottimamente su Panatti, concedendogli pochissimo

MECCA 5,5: Non trova la posizione, corre tanto ma spesso a vuoto e anche in avanti si vede con il contagocce

TRUOSOLO 6: Un po’ ammaccato, ma la prestazione non è male, al netto di qualche imprecisione

Scarpa 6: Entra con buon piglio e lavora per la squadra nell’inedita posizione di esterno a sinistra

PASTORE 6: La media matematica tra l’8 che meriterebbe per la voglia e la tenacia in campo e il 4 di un intervento in ritardo che costa carissimo

ROSSINI 5,5: Si adatta a punta centrale per il forfait di Ferrario. Qualche buona sponda di testa ma si vede poco in area