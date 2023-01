I voti del Varese: Salami e Berra non si fanno vedere, il 2005 Settimo è la nota positiva

GIANA ERMINIO – VARESE, I VOTI DEI BIANCOROSSI

PRIORI 5,5: Non benissimo nel primo tempo, con un paio di uscite non troppo precise e sfortunato nel rigore. Meglio nella ripresa, con una bella parata

FOSCHIANI 6: Prima terzino, poi mezzala e infine nella linea difensiva. Si mette a servizio della squadra e risulta uno dei meno peggio

MONTICONE 5,5: La difesa nel primo tempo non trova le misure e balla. Ci mette un po’ a rimettere la barra dritta

BONI 5,5: Come il compagno di reparto, a inizio partita fatica e

PARPINEL 5,5: Sfortunato tocco di braccio in occasione del rigore. In generale non una grande prestazione

Settimo 6,5: Entra con la giusta grinta e la voglia di fare bene. Un esempio per i suoi compagni di qualche anno in più

SALAMI 5: Si vede pochissimo. Sulla fascia non riesce mai a fare una discesa con personalità

Ferrario 6: Qualche minuto e un paio di colpi di testa. Lo aspettiamo domenica, quando dovrà sbloccarsi

MALINVERNO 5: Purtroppo, un’altra gara insipida. Oggi gli si chiedeva un altro tipo di prestazione

Casamassima 6: Il fisico è minuto, ma la voglia è grande. Una delle poche note positive, anche se nel finale fatica a reggere fisicamente

MECCA 5,5: Qualche cosa, ma non una intera. Corre tanto, ma non riesce a essere incisivo

PASTORE 6: I pochi strappi offensivi del Varese vengono da sue intuizioni, anche se potrebbe gestire meglio qualche pallone in area

BERRA 5: All’esordio dal primo minuto, non riesce a mettersi in ritmo e vede pochi palloni. L’unica buona occasione che ha la spreca calciando fuori

Smalko 6: Anche per lui esordio, frutto di tutta l’ostinazione di crederci da luglio. Una bella favola

SCARPA 5,5: Qualche bella discesa, ma anche tanti errori. Meglio in fascia che da attaccante