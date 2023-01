Con Willy Caruso alla Schiranna è partita l’iniziativa “Run with Us” di Pallacanestro Varese

È iniziata sul lungolago della Schiranna, nonostante un freddo piuttosto pungente, la rincorsa della Openjobmetis verso le Final Eight di Coppa Italia a Torino. Nel senso che oggi pomeriggio – giovedì 26 gennaio – si è tenuto il primo appuntamento di “Run with Us”, l’iniziativa voluta da Pallcanestro Varese e dal trust “Il basket siamo noi” con la quale ogni giocatore biancorosso percorre di corsa un luogo celebre della città accompagnato da un gruppo di tifosi.

A inaugurare la rassegna – i filmati saranno poi montati in un video di presentazione che sarà lanciato prima delle Final Eight – è stato Guglielmo Caruso, il giovane pivot di origine napoletana che è una delle rivelazioni di questa stagione in Serie A. Con Willy hanno corso una dozzina di persone: un paio di ragazzi della vicina Canottieri Varese, qualche bambino accompagnato dai genitori, alcuni ragazzi a passeggio sul lungolago che ne hanno approfittato per una foto ricordo e una “corsetta” con il giocatore biancorosso.

Come accennato, la sgambata toccherà a tutti i giocatori nelle prossime settimane: in genere gli appuntamenti saranno posizionati al pomeriggio (o alle 16 o verso le 18) e annunciati il giorno precedente sui canali social della società. Magari, aggiungiamo, servirebbe una “chiamata” più massiccia rispetto a quanto fatto oggi, ma concediamo il beneficio della “prima volta” per una iniziativa molto valida.

Ross contro Mitrou-Long impegnati nel derby di Assago

MILANO – VARESE, LA PIÙ VISTA – La Legabasket ha diffuso con un comunicato stampa una serie di dati relativi al girone di andata del campionato di Serie A mettendo in evidenza diversi numeri positivi per quanto riguarda l’attenzione del pubblico. In tutto l’incasso complessivo comunicato dalle 16 squadre si avvicina ai 6 milioni di euro; gli spettatori sono stati quasi 430.000 (quindi oltre 3.500 di media per 120 partite disputate).

La tradizione, in Serie A, conta ancora parecchio: la partita con il maggior numero di tifosi sugli spalti è stata infatti quella tra l’EA7 Armani Milano e la Openjobmetis Varese. Nel pomeriggio di Santo Stefano (giornata sempre molto attrattiva) il derby lombardo ha richiamato quasi 10mila persone (9.979) con massiccia rappresentanza dalla provincia dei Sette Laghi. A seguire Milano-Tortona (9.622) e Pesaro-Virtus Bologna (8.934): chiaramente impianti come il Forum di Assago o la Vitrifrigo Arena permettono “pienoni” impossibili in altri palasport.