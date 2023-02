“10 febbraio dalle Foibe all’Esodo”, incontro a Sesto con il senatore Menia

Venerdì 10 febbraio alle 18:15 nella sala Cesare da Sesto, in occasione della celebrazione del “Giorno del Ricordo”, il Comune di Sesto Calende organizza una conferenza con il senatore Roberto Menia, primo firmatario della legge 92/2004 che ha istituito il Giorno del Ricordo. Menia arriverà a Sesto Calende direttamente da Roma, dove in mattinata ci sarà la celebrazione nazionale al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Roberto Menia è triestino ed è stato per cinque legislature deputato di Trieste al Parlamento italiano. Oggi è senatore della Repubblica. Durante il periodo del Covid ha scritto il libro che dà il titolo alla conferenza: 10 febbraio dalle Foibe all’Esodo.

L’autore sarà felice di firmare le dediche alla fine della conferenza. Il libro è disponibile nella Libreria UBIK di Sesto Calende, dove verrà organizzata un’anteprima della celebrazione mercoledì 8 febbraio alle 18:00. L’introduzione della celebrazione sestese è affidata a Marco Fornasir, goriziano e presidente de Gli AMICI TRIESTINI di Milano che dal 2014 collabora con il Comune di Sesto Calende per l’organizzazione e la diffusione del Giorno del Ricordo.

Da molti anni il Comune di Sesto Calende contribuisce a onorare la legge con iniziative finalizzate a far conoscere un periodo di storia per troppo tempo tenuto nascosto ai cittadini italiani e completamente sconosciuto ai giovani.