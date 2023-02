Una “prima” da 10 milioni di spettatori per il Festival di Sanremo 2023

Una “prima” da 10 milioni 757 mila spettatori con uno share del 62.4 per cento: “Un dato straordinario, che non si vedeva da oltre 25 anni e tra i più alti dell’intera storia del Festival di Sanremo”.

Così l’Amministratore Delegato Rai Carlo Fuortes commenta il risultato record della prima serata del Festival di Sanremo 2023. “Il mio grazie – prosegue Fuortes – va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha nobilitato con la sua presenza il debutto di questa edizione, richiamandoci ai valori fondanti della nostra Costituzione, e a Roberto Benigni che se ne è fatto magistrale interprete. E grazie ad Amadeus e a tutta la squadra Rai per aver regalato al Paese una grande pagina di tv e di passione civile”.

La conduttrice della seconda serata, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, è Francesca Fagnani: la giornalista di ‘Belve’, pronta a sbarcare dal 21 febbraio in prima serata su Rai2, sarà protagonista con un monologo di impatto, che tra i temi dovrebbe toccare quello delle carceri minorili.

Ospiti Al Bano e Massimo Ranieri, per la prima volta in trio con Morandi. È la serata dei Black Eyed Peas mentre la comicità sarà quella irriverente e scontrosa di Angelo Duro; lo spazio fiction sarà affidato a Francesco Arca, vicequestore in forza alla mobile di Napoli nella nuova serie Resta con me, in arrivo su Rai1 dal 19 febbraio.

Spazio anche ai palchi ‘paralleli’ del festival. Sulla Costa Smeralda si esibirà Fedez, sul Suzuki stage di Piazza Colombo ci saranno Nek e Francesco Renga.

LA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL

Ecco l’ordine di esibizione degli artisti

WILL

MODA’

SETHU

ARTICOLO 31

LAZZA

GIORGIA

COLAPESCE DIMARTINO

SHARI

MADAME

LEVANTE

TANANAI

ROSA CHEMICAL

LDA

PAOLA & CHIARA