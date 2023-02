17 febbraio sciopero del trasporto pubblico locale, gli orari e le fasce di garanzia

Oggi, 17 febbraio 2023, dalle ore 00:00 alle ore 23:59, è previsto uno sciopero proclamato da USB lavoro privato, al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura FERROVIENORD S.p.A.

L’agitazione potrà generare ripercussioni al servizio offerto da Trenord. Sono interessati i treni circolanti esclusivamente su rete FERROVIENORD (Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord, la linea Brescia/Iseo – Edolo, le suburbane S2, S3 ed S4).

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI; potranno invece verificarsi ripercussioni sulle linee a gestione mista: S1 Saronno – Milano Passante – Lodi; S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate; S13 Milano Bovisa – Pavia.

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona”.

Nel caso di cancellazione dei treni, per i soli collegamenti aeroportuali saranno istituiti autobus no-stop tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1); Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto, per la linea S50.

Durante le fasce orarie di garanzia viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con partenza dalla stazione di origine compresa tra le ore 06:00 e le ore 09:00; nella fascia pomeridiana, invece, tra le ore 18:00 e le ore 21:00.

Per quanto riguarda i treni a gestione mista FerrovieNord/RFI, occorre considerare l’orario previsto di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App. Vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.