Il 25 e il 26 febbraio a Saronno lo sbaracco di fine inverno

Appuntamento a sabato 25 e domenica 26 febbraio con la seconda edizione dello sbaracco nelle vie del centro di Saronno.

Durante questo weekend sarà possibile fare acquisti a prezzi ulteriormente ribassati nei negozi della città che hanno aderito all’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune.

Di seguito i negozi che hanno aderito all’evento:

– AUDAX, Corso Italia

– IL SANDALO, Vicolo Santa Marta – Corso Italia 58 (ingresso dalla galleria)

– FOTODIGITAL SARONNO, Via Mazzini 11

– FRANCESCO GENTILE, Corso Italia 8

– FRANCESCO GENTILE, Piazza Riconoscenza 18

– LA TRIESTINA, Via Portici

– KIGILI STORE, Corso Italia

– LECINCIA PET Via Giuseppe Garibaldi

– MARZORATI ABBIGLIAMENTO, Corso Italia

– EMMA FERDINANDO, Piazza Riconoscenza 20

– DAGLI GNOMI, Via San Giuseppe 29

– F.LLI DARIO, Via San Cristoforo

– TEMPORO GIOIELLERIA, Via San Cristoforo

– LANDINI CALZATURE, Piazza Libertà

– DANIELA STILMODA, Via C. Liberazione

– LUPIS CALZATURE, Piazzetta Riconoscenza

– L’ANGOLO VERDE, Piazza Cadorna

– BENETTON STORE, Corso Italia

– CERIANI CENTROTELA, Vicolo Pozzetto