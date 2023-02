28enne incinta al nono mese tenta il furto in un appartamento di Legnano, arrestata dai carabinieri

È stata pizzicata mentre cercava di forzare il portone d’ingresso di un’abitazione in un condominio di via Pontida a Legnano. A chiamare i Carabinieri sarebbe stato il vicino di casa che ha visto la donna armeggiare vicino alla serratura. Così è finita in manette ieri, mercoledì, una 28enne rom incinta al nono mese che questa mattina è stata processata con rito direttissimo dal giudice del Tribunale di Busto Arsizio Giulia Pulcina.

La giovane, alla domanda del giudice, ha ammesso di essere entrata nell’abitazione per rubare: «Non ho un lavoro e ho pensato di rubare qualcosa che potesse essermi d’aiuto per mantenere mio figlio e quello che sta per nascere» ma poi si sarebbe pentita e ha aggiunto che aveva deciso di lasciar perdere e di andarsene. Nel suo curriculum, però, ci sono diversi furti tentati e portati a termine in passato.

Il pm ha chiesto per lei gli arresti domiciliari, visto il suo stato di salute e l’imminente parto, ma la donna stessa aveva dichiarato di non avere una fissa dimora. Il legale della donna ha proposto il patteggiamento e dichiarato che i parenti, rintracciati in mattinata, si sono detti disponibili a trovare per lei una sistemazione.