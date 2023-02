“Dopo 50 anni sono mutati i volti ma non l’amicizia”. Quelli della 1B si ritrovano a Bizzozero

“È come tornare a casa dopo un lungo viaggio”. È questo quello che hanno pensato e provato gli ex alunni della 1B dopo 50 anni da quella prima campanella. Si sono ritrovati sempre a Bizzozero a pochi metri dalla mitica scuola Guglielmo Marconi. Lì dove ormai mezzo secolo fa si sono conosciuti e hanno generato una bella e forte amicizia consolidata nei 5 anni scolastici, ed oltre.

Per i presenti ricordi ed aneddoti scorrono veloci ivi compreso per la maestra Nives che ha partecipato alla reunion. E per chi non c’era una video chiamata per sentirsi uniti. Un ricordo va anche a Lorenzo. “Dopo 50 anni i volti sono mutati ma non i ricordi e l’amicizia”. Questo è stato e questo sarà.