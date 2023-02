A Castellanza la campagna di prevenzione dell’Ictus cerebrale

La campagna di prevenzione dell’Ictus fa tappa a Castellanza. L’amministrazione comunale, «sensibile ai temi che riguardano la prevenzione e la salute», in collaborazione con l’Associazione Altomilanese di Diagnostica Vascolare – Onlus, propone screening gratuiti ai cittadini di Castellanza di età compresa tra i 60 e gli 80 anni (si tratta di quasi 3800 persone), che non hanno mai eseguito l’esame ecodoppler delle carotidi. Si tratta di un esame gratuito, non invasivo che non richiede preparazione né impegnativa medica.

Lo screening verrà effettuato in municipio a Castellanza, nella sala di ricevimento del Sindaco (piano terra), su appuntamento. Le persone, avvisate con apposita comunicazione inviata via posta e con alert telefonico, potranno prenotare l’esame telefonando – a partire da martedì 21 febbraio – al numero 346.1818883 nei giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Per presentare l’iniziativa è stato organizzato un incontro pubblico intitolato “Ictus Cerebrale: preveniamolo” in programma il 17 Febbraio alle 18 nella sala conferenze della biblioteca civica in piazza Castegnate 2bis a Castellanza.

«Abbiamo ritenuto particolarmente importante – ha dichiarato il Sindaco Mirella Cerini – come amministrazione comunale, poter offrire gratuitamente ai nostri cittadini questa opportunità di screening

carotideo per prevenire l’insorgenza di patologie cardiovascolari. La campagna di prevenzione, che partirà

dal 21 febbraio è uno strumento fondamentale per la prevenzione dell’insorgenza di ictus, una patologia

che colpisce ogni anno un numero di persone sempre più elevato. Nella nostra città saranno coinvolti ben

4.000 cittadini di età compresa tra i 60 e gli 80 anni. Il nostro ringraziamento va prima di tutto all’Associazione Diagnostica Alto Milanese con il suo Presidente Dott. Marco Locati, che ha promosso l’iniziativa e che curerà tutta la parte di coordinamento con il personale sanitario dello screening diagnostico e a ASST Valle Olona per il patrocinio offerto. Un grande ringraziamento va anche a tutte quelle realtà del territorio che hanno contribuito e sostenuto anche economicamente la realizzazione dell’inter campagna, credendo fortemente nell’importanza di questa iniziativa, in particolare le associazioni Lions Castellanza La Malpensa, Gorla-Valle Olona e Busto-Lombardia e la Pietro Rimoldi, realtà produttiva della nostra Città».

A spiegare l’importanza della prevenzione contro l’ictus è il dottor Marco Locati: «L’ictus è una patologia estremamente invalidante e difficile da intercettare. La stenosi carotidea, infatti – spiega il medico – non presenta segni premonitori: non è possibile sapere se le carotidi si sono ristrette negli anni. Ecco perchè è importante la prevenzione primaria attraverso un esame, quello dell’ecodoppler, non invasivo, che non comporta digiuno, un esame semplice ma estremamente efficace per individuare una stenosi. Dal 2004 ad oggi abbiamo effettuato oltre 25mila screening. A più di 1.400 persone è stato registrato un restringimento della carotide tra il 60 e il 70%: a loro è stata impostata una terapia medica per impedire alla malattia di progredire. Le 130 persone a cui è stata trovata una stenosi superiore al 70% hanno effettuato un intervento chirurgico. Numeri importanti che giustificano la necessità di questa iniziativa».