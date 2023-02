Addio a Elena Tegami Pavesi, la fondatrice del Villaggio del fanciullo di Morosolo

Il Villaggio del fanciullo di Morosolo a Casciago piange la scomparsa di Elena Tegami Pavesi, fondatrice e presidente onoraria della struttura. I funerali si terranno giovedì 9 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Casciago.

Nel 1972, dopo la perdita del figlio Federico e successivamente della figlia Francesca, Elena e Franco Pavesi hanno deciso di realizzare un progetto a favore di tutti quei bambini privi delle cure famigliari ai quali serviva il calore di una casa accogliente e i gesti d’amore che ogni bambino merita. È così che grazie alla famiglia Pavesi e a tanti sostenitori nel 1973 è nato il Villaggio di Morosolo, prima membro dell’associazione Sos Villaggi dei bambini, poi diventato cooperativa autonoma dal 2018. In questi cinquant’anni sono stati centinaia i bambini, i ragazzi e le famiglie che hanno ricevuto accoglienza, affetto, cura e sostegno. Elena Pavesi, anche dopo la morte del marito, è sempre stata presente, senza mai farsi scoraggiare dalle difficoltà, sempre disponibile e sempre pronta a regalare un sorriso.

«Ci ha lasciati ieri – la ricordano i membri dell’organizzazione –, circondata dall’amore dei suoi cari e dai nostri pensieri per lei, ma fino a pochi mesi fa era qui in ufficio a lavorare per il suo Villaggio, a scrivere l’editoriale del “Mosaico”, il giornalino che le stava tanto a cuore e con il quale desiderava raccontare a tutti i progetti che stiamo portando avanti. La ricordiamo instancabile, precisa, attenta a ogni dettaglio, sempre proiettata al futuro. Ci lascia in eredità l’onestà, la coerenza, il desiderio di fare sempre meglio».

«Il Villaggio del fanciullo di Morosolo – aggiungono – è stato per lei come un figlio, di cui si è presa cura con passione e dedizione in tutti questi anni. La ricorderemo ogni giorno con l’impegno di continuare sulla strada tracciata, di affrontare con determinazione le difficoltà, di non accontentarci mai, di migliorare continuamente e soprattutto di tenere sempre al centro i bambini che accogliamo».