Affitti e mutui, a Lonate Pozzolo fondi per quasi 100mila euro

Quasi 100mila euro, tra fondi regionali e comunali, a sostegno delle famiglie che devono pagare affitti e mutui a Lonate Pozzolo e che si trovano in situazione di difficoltà.

«Complessivamente nel 2022 sono stati erogati contributi economici pari a 58.000 euro, una cifra importante che è andata a vantaggio dei cittadini lonatesi che stanno vivendo momenti di fatica a livello economico» dice l’assessore al sociale Melissa Derisi.

In particolare nel mese di gennaio sono stati erogati i contributi del bando a sostegno degli affitti di locazione con i fondi regionali provenienti dalla DGR 6491/22 e dedicati a famiglie con ISEE fino a 20.000 euro che potevano presentare la domanda nei mesi di agosto e settembre 2022. «I fondi stanziati da Regione Lombardia, pari a 64.400 euro, hanno finanziato 53 domande» continua Derisi, ma «visto il periodo difficile di crisi economica» l’amministrazione comunale ha voluto implementare con ulteriori fondi comunali per altri 7.417 euro.

In questo modo si è arrivati a sostenere in totale «altre 19 richieste per un totale di 72 famiglie sostenute in questo momento storico delicato».

«L’amministrazione, come da due anni a questa parte, ha anche scelto di essere a fianco delle famiglie che stanno sostenendo un mutuo per la prima casa e che a causa della crisi hanno visto aumentare i tassi d’interesse e pertanto anche la rata mensile». Nonostante le dinamiche dei prezzi e dell’inflazione pesino su altri capitoli (come le opere pubbliche, per aggravi dei costi), la giunta ha «deliberato anche una misura dedicata a coloro che non riescono ad accedere ad altri contributi di Regione Lombardia, stanziando 25.000 euro, incrementando il fondo di 18.000 euro che era stato destinato allo stesso scopo nel 2021».

Potevano accedere al contributo le famiglie con ISEE fino a 18.000 euro con un debito arretrato non superiore a 2.000 euro.

Sono state in questo modo soddisfatte 27 richieste presentate tra ottobre e novembre e i contributi sono stati erogati nel mese di gennaio.