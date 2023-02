Aggressione all’agente di Polizia Locale di Busto Arsizio. La Uil: “Mandato allo sbaraglio”

L’aggressione subita dall’agente di Polizia Locale di Busto Arsizio, avvenuta ieri (mercoledì) in centro, ha scatenato una serie di reazioni di solidarietà nei confronti della vittima. Anche la Uil Funzione Pubblica ha appreso «con sgomento e profonda rabbia la notizia dell’ennesima aggressione avvenuta ai danni di un agente di Polizia Locale, in questo caso del Comando di Busto Arsizio».

Nell’esprimere la loro vicinanza e solidarietà al collega per la vile aggressione subita, i sindacati sottolineano la necessità di una maggiore tutela degli agenti: «Ci tocca ancora una volta sottolineare come il personale della Polizia Locale, che svolge funzioni analoghe alle altre forze di Polizia, non sia coperta dalle medesime tutele, rendendo sempre più evidente come una legge di riforma della Polizia Locale sia ormai indispensabile e attesa da troppi anni».

E rincarano la dose: «L’assurdità dell’aggressione di oggi è che l’agente aggredito, da quanto da noi appreso, era in servizio da solo, disarmato e senza aver svolto il corso obbligatorio post assunzione, necessario per essere adibito a servizi operativi. Nel caso in cui questo fosse vero, sarebbe gravissimo e evidenzierebbe grosse responsabilità nella gestione del personale, in violazione di norme di legge e contrattuali e anche delle normali regole del buon senso».

I sindacati promettono che andranno a fondo di questa vicenda, «vogliamo conoscere le motivazioni e i responsabili di queste assurde decisioni e scelte organizzative, ma soprattutto evitare che situazioni del genere si possano ripetere in futuro, perché non si sente affatto il bisogno di aumentare i rischi di un lavoro, come quello della Polizia Locale, che è già pericoloso di suo».