Al cinema arriva “Hidden- Le verità sepolte”: il thriller girato a Taino

Taino sbarca sul grande schermo. A partire da giovedì 2 febbraio un centinaio di sale cinematografiche di tutt’Italia hanno infatti inserito in programmazione in programmazione Hidden – Le verità sepolte, l’ultimo lavoro del regista Roberto D’Antona.

La pellicola dalle tinte misteriose, che in questi giorni sta riscontrando una buona accoglienza da parte della critica cinematogrfica, si ispira “a fatti realmente accaduti”, raccontando l’enigmatico caso della scomparsa di quattro donne in un apparentemente tranquillo paese di provincia, dove però si celano oscuri segreti. Per le riprese la LD Production Company si era recata nell’estate del 2021 proprio sulle colline del Basso Verbano, dove è ambientato parte del film e dove vive la compositrice e autrice musicale Aurora Rochez, che ha preso parte al progetto.

Nel trailer di lancio, rilasciato lo scorso autunno, si possono infatti scorgere alcune aree di Taino, tra cui il campo sportivo e soprattutto, il Parco dei Punti Cardinali realizzato da Giò Pomodoro a inizio Anni ’90, polmone verde e principale punto di ritrovo del paesino.

HIDDEN – VERITÀ SEPOLTE: SINOSSI

In un piccolo paese ogni abitante vive la propria quotidianità senza farsi troppe domande e noncurante della scomparsa di alcune donne. Tutto ciò finché un giorno qualcuno li metterà di fronte alla possibilità che si possa trattare di brutali omicidi seriali. Da quel momento la paura si farà strada e ogni equilibrio vacillerà. Per raggiungere la verità negata tanto a lungo, i protagonisti si troveranno a perdere molto più di quanto si possa immaginare.