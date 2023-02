Al Civico3 di Gallarate una settimana di incontri ispirati al tema di Filosofarti 2023

(foto di Sara Gorlini) – Dal 18 al 26 febbraio lo spazio culturale Civico3 di Gallarate ospita tre eventi ispirati al tema di Filosofarti 2023: Limite/Illimite.

Civico3 ha scelto di interpretare il tema del Festival gallaratese con tre diverse proposte che spaziano dal mondo della fotografia a quello del teatro e delle sculture in carta.

Si parte il 18 febbraio alle 19 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Margine”, che rimarrà esposta fino a domenica 26 febbraio.

“La sfida di Filosofarti era quella di interpretare, sempre con libertà e creatività, il tema Limite/Illimite – spiegano gli organizzatori – Con le fotografe Sara Gorlini e Chiara Mazzeri si incontreranno due mondi, due esperienze, due “visioni” differenti in cui il margine tra limite e illimite non è mai netto, è un confine che diventa invisibile e impercettibile dando vita a un gioco di scambio tra uomo e natura, nelle opere di Chiara Mazzeri, tra spazi definiti e ombre, in quelle di Sara Gorlini”.

Nella stessa serata il testimone passerà a Betty Colombo, attrice, narratrice scrittrice e artista eclettica, che come ogni anno interpreterà un testo da lei composto. Una performance che ha sempre visto il tutto esaurito. “Un passo fuori” è il titolo della sua piéce.

E’ possibile partecipare fino a esaurimento posti. Ingresso libero.

Nel weekend del 25 e 26 febbraio Civico3 apre anche a una mostra dell’artista Paola Zarini. Un appuntamento fuori cartellone che si inserisce tra quelli già in programma nella rassegna del Festival di Filosofia Filosofarti.

Paola Zarini porterà in mostra le sue sculture di carta, “giochi” di tagli e intersezioni che aprono finestre su mondi fantastici e immaginari.

La settimana si concluderà con la proposta di un workshop guidato da Paola Zarini. (info qui)

