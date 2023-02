Al Fantasanremo in testa LDA, il figlio di Gigi D’Alessio: e nella Lega di Varesenews a primeggiare è TWIST

Al Fantasanremo è in testa LDA, il figlio di gigi D’Alessio: per lui, dopo la sua prima serata, già 125 punti. ComAl secondo posto Sethu con 115 punti, e al terzo Paola e Chiara con 103 punti.

A contribuire alla sua prima posizione, il fatto che è stato presentato da un co-conduttore (+5 punti) il batti cinque fatto con Gianni Morandi (+10 punti), i baci al pubblico (+10 punti) , il bacio sulla guancia (+5 punti) il bonus dargen, cioè gli occhiali da sole indossati sul palco (+5 punti), il fatto che si sia esibito dopo mezzanotte (+5 punti), l’outfit luminoso (+ 5 punti), il ringraziamento dopo l’esibizione (+5 punti) ma soprattutto alcuni fuori onda speciali: il più importante è la proposta di matrimonio che ha ricevuto, che gli ha fruttato 20 punti, ma anche il fatto che ha fatto “batti cinque” con la statua di Mike Buongiorno che sta davanti all’Ariston, e il fatto che abbia lascito un caffè sospeso per uno degli altri artisti in gara. Insomma, un vero pieno di bonus che in pochi avranno immaginato potesse fare: per molti infatti, LDA era uno di quegli artisti “riempitivi” che costavano pochi Baudi e permettevano di completare la squadra.

E proprio LDA ha portato fortuna a TWIST, il lettore in questo momento al primo posto nella lega di Varesenews, con ben 442 punti. Insieme al figlio di Gigi D’Alessio, Twist annovera nella sua squadra anche Tananai, che gli ha regalato 60 punti, Sethu, che ne ha portati in dote ben 115, Rosa Chemical fermo a 65 punti, e i Coma cose, con 77 punti.

Al secondo posto “NonparlarmarediPonte” con 434 punti: anche qui LDA e Sethu contano molto per il successo della squadra, che contiene anche Tananai, Colla Zio e Rosa Chemical.

Chiude questo podio provvisorio FG/: anche per lui ovviamente protagonista è LDA, con Sethu. Con lui ci sono i Cugini di Campagna (44 punti), Marco Mengoni (85 punti), Olly (49 punti)

LA LEGA DI VARESENEWS