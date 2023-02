Al “Provasi” c’è la capolista: la Castellanzese attende il Sestri

Test d’altissima quota per la Castellanzese nel turno infrasettimanale del girone A di Serie D: mercoledì 8 febbraio allo stadio “Provasi” (14,30) è infatti ospite la capolista Sestri Levante che fino a questo momento ha mantenuto un ritmo insostenibile per tutte le altre squadre. 60 punti, 19 vittorie e 3 pareggi in 25 partite, i rossoblu liguri hanno attualmente sette punti di vantaggio sulla Sanremese, unica avversaria ancora in grado di impensierirli (e capace di batterli due volte).

I neroverdi di mister Achille Mazzoleni arrivano però all’appuntamento forti di un successo in rimonta sullo Stresa (2-1) e vogliono misurarsi con una formazione di questa levatura. Tra l’altro all’andata Cocuzza e compagni sfiorarono il gran colpo in Liguria, perdendo con il minimo scarto, 3-2, nonostante la doppietta messa a segno da Giacomo Compagnoni.

Il tecnico della Castellanzese potrebbe optare nuovamente per il 3-4-1-2 ma deve fare i conti con le condizioni di Ibe, uscito malconcio (e dopo meno di metà gara) dal match contro lo Stresa. Assente certo Ramires che era in diffida e ha ricevuto un cartellino giallo che ha fatto scattare la squalifica. Confortano, in vista del big match, le recenti prove di Derosa, Bressan e soprattutto Esposito che oltre a blindare la retroguardia si è preso il lusso di siglare il gol-partita a pochi minuti dalla fine.

La squadra di mister Barilari si ulteriormente consolidata durante il mercato di riparazione, acquistando l’ex legnanese Forte in attacco, l’esperto centrocampista Raggio Garibaldi e giovani interessanti quali Podda e Conti. Al “Provasi” arbitrerà il signor Sebastian Petrov della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli umbri Fiorucci e Vagnetti.