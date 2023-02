Al Sacro Monte si festeggia Sant’Apollonia, patrona dei dentisti. Due visite con Archeologistics

Per festeggiare Sant’Apollonia, patrona dei dentisti, al Sacro Monte sono state organizzate da Archeologistics due visite alla Cripta del Santuario: tra le raffigurazioni qui custodite, infatti, è riconoscibile la santa, che regge una tenaglia con un dente, in ricordo delle torture del suo martirio. Per celebrare la patrona dei dentisti, vi aspettano domenica 12 febbraio.

Visita per le famiglie ore 15.00

Visita adulti ore 16.30