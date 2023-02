Al Sociale di Luino in scena “A casa allo zoo”: uno spettacolo dall’amara ironia

Per sabato 11 febbraio alle 21:00 al Teatro Sociale di Luino Comune e Circuito Claps propongono lo spettacolo “A casa allo zoo” del Teatro Filodrammatici di Milano: un’opera composta di due atti unici, Vita Casalinga e La storia dello Zoo, messi in dialogo dal premio Pulitzer Edward Albee, a distanza di quasi cinquant’anni uno dall’altro. Il dittico racconta in modo attuale e ironico la storia di Peter e Ann, una coppia benestante di New York che vive nella convinzione che tutto proceda, più o meno, come si conviene a un matrimonio che conta qualche anno. La commedia ritrae un’umanità sola, disabituata a comunicare in un mondo materialistico fatto d’ingiustizie e disparità sociali. Il tutto raccontato da Albee con amara ironia e la consueta maestria dialettica.

Fino al termine della Stagione gli under 18 possono acquistare il biglietto singolo alla tariffa ridotta di 15.00 €, mentre gli under 26 possono acquistare l’abbonamento a 4 spettacoli al costo di 60.00 €. I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati online oppure presso la biglietteria del Teatro Sociale di Luino da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per ulteriori informazioni: segreteria@claps.lombardia.it – tel. 030 8084751 – www.claps.lombardia.it