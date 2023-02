Al Teatro Condominio di Gallarate lo spettacolo “Amore sono un po’ incinta”

Dopo i successi di “That’s Amore” e “Se ti sposo mi rovino” torna la penna di Marco Cavallaro con una nuova commedia ricca di risate e momenti di pura emozione: “Amore sono un po’ incinta“, sabato 18 febbraio 2023 h.21 al Teatro Condominio città di Gallarate.

Le commedie brillanti di Marco Cavallaro trattano puntualmente situazioni molto comuni nelle coppie, permettendo al pubblico di riconoscersi o riconoscerne tratti vissuti da amici o parenti: e si inizia a ridere di gusto per le vicende raccontate con spassosa ironia nelle quali, prima o poi, ci si passa tutti. In breve: Roberta e Maurizio sono due giovani “non più giovani” che vivono la vita tra la realizzazione personale e la ricerca costante di possibili “condivisioni”. Incontrati una volta per caso, complice una notte di allegria, ognuno poi riprende la sua strada: ma il destino ha in serbo qualcosa di imprevedibile, cambierà totalmente la loro vita. La commedia diverte, mentre insegna come accogliere le nuove incognite con coraggio sconfiggendo la paura. E capire, alla fine, che anche la storia più antica del mondo può trasformarsi nel sogno più bello da vivere… dare un futuro alla vita. Abbiamo chiesto a Marco Cavallaro: fare un figlio oggi, cosa comporta? “Non è come ai tempi dei nostri genitori, i dubbi vengono. Dovremmo guarire il mondo prima di fare figli, e magari cambiarci un po’ dentro. Oggi si pensa ai propri bisogni e non a quelli degli altri. Avere figli è una scelta ardua, ma nella commedia cerco di spiegare che la meraviglia della vita è in quel sorriso che dona un bimbo. Agli Stati e ai potenti il dovere di risolvere il resto: che mettano un punto ai conflitti, che si inizi davvero a curare la “madre” di tutti noi, la Terra. La Cultura è sempre stata la portavoce dei bisogni essenziali di tutti. Io li difendo scrivendo, seppur facendo divertire. Nell’intento che il messaggio sottotraccia resti, si diffonda. Questa commedia è un inno alla vita, nel sogno di riavere un mondo sano e di pace per chi nascerà.”

“Amore sono un po’ incinta” è in programma per sabato 18 febbraio 2023 h.21:00 Teatro Condominio- Città di Gallarate

di e con Marco Cavallaro, Sara Valerio, Antonio Conte e Guido Goitre

voce bambina: Monica Ward. Voce narratore: Alessandro Campaiola- Regia di Marco Cavallaro.

Scene Federico Marchese Costumi Marco Maria Della Vecchia Scenotecnica Lorenzo “Zollo” Art. Luci Marco Laudando Aiuto regia Teresa Calabrese Tecnico luci e suoni Valerio Di Tella Macchinisti Lorenzo Zollo/Emanuele Russo grafica Elisa Abbadessa. Prod. Esecutiva Lisa Bizzotto.

Costo biglietti: poltronissima 28€ ridotto 25€, poltrona 25€ ridotto 22€, galleria 22€ ridotto 19€. Generazione Z (’97/2010) in biglietteria con tesserino liceo o università € 10 ( spettacolo in abbonamento). Biglietteria teatro: giovedì da h. 17 a h. 19, sabato da h. 10 a h.12 e da un’ora prima dello spettacolo.

On line: www.ticketone.it (scelta immediata posti con costo prevendita) e su www.melarido.store (assegnati al ricevimento ordine e saldo fra i migliori invenduti, da ritirare già stampati la sera stessa). Prenotazioni: biglietteria@teatrocondominio.it – Info teatro (solo feriali, pomeridiano): 349 8453969.