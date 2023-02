Al via il corso di formazione per aspiranti Guardie ecologiche del Parco del Ticino

Il Parco del Ticino organizza nei prossimi mesi un corso di formazione per aspiranti Gev, guardie ecologiche volontarie.

Il corso è gratuito, ed è rivolto a tutti i cittadini/e amanti della natura che desiderano dedicare parte del proprio tempo libero alla difesa dell’ambiente e che vogliono impegnarsi ad educare i fruitori del Parco al rispetto di questo meraviglioso patrimonio naturalistico così da preservarlo per le future generazioni. Per diventare Guardia Ecologica Volontaria è necessario frequentare un corso di formazione che include anche una fase di addestramento pratico. Al termine del corso, coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni e il 100% delle esercitazioni pratiche in programma, potranno accedere all’esame finale che sarà sostenuto davanti ad una Commissione Regionale.

Il corso avrà durata di 60 ore circa e si svolgerà principalmente in presenza con lezioni serali a cadenza bisettimanali, con modalità che verranno comunicate all’avvio del corso previsto entro l’estate 2023. I partecipanti che supereranno il corso collaboreranno in modo gratuito, continuativo e regolamentato, con gli Enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, rivestendo la funzione di Pubblico Ufficiale. Superato l’esame, l’aspirante G.E.V. effettuerà un periodo di tirocinio e l’incarico sarà subordinato alla valutazione positiva del servizio svolto nel periodo di prova, all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio e al conseguimento della nomina prefettizia a Guardia Particolare Giurata.

“E’ importante che tutti ci mettiamo a disposizione per la tutela dell’ambiente – commenta Massimo Braghieri,consigliere delegato del Parco del Ticino – , un valore per noi e per le generazioni future”.

Destinatari del Corso: tutti i cittadini lombardi maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:

– essere cittadino italiano o di uno stato membro U.E.;

– avere un’età compresa tra i 18 anni e 70 all’iscrizione del corso;

– godere dei diritti civili e politici;

– non avere subito condanne penali definitive;

– di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle attività richieste;

– garantire un impegno di almeno 168 ore annue da distribuire negli orari previsti dall’ordine di servizio.

Come iscriversi:

Sul sito www.parcoticino.it scarica il modulo pre-iscrizione al link https://forms.gle/PfJL4FezAbVcPPDn7

Il modulo va compilato e inviato entro il 20 febbraio all’indirizzo all’indirizzo mail: volontariato@parcoticino.it