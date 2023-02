Alfieri e Astuti su Candiani: “Sorprende la denuncia delle carenze nei vigili del fuoco di cui è responsabile il suo Governo”

“La denuncia della carenza di uomini e mezzi dei vigili del fuoco di Varese da parte di un deputato della Lega ci sorprende. È stato il Governo di cui la Lega fa parte a non destinare con la Legge di stabilità le risorse necessarie. Sono loro che hanno il potere di destinare fondi. Non si può dire che ci si preoccupa del problema proprio mentre non si sta facendo nulla. Dopo essere stati al governo con forme diverse anche nella passata legislatura. Siamo noi, dall’opposizione , che abbiamo il diritto di chiedere conto a questo Governo dei mancati investimenti sugli organici. Per quanto ci riguarda, quando chiamati, non abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno”. Alessandro Alfieri, senatore del Pd e Samuele Astuti, consigliere uscente del Pd e ricandidato alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, ribattono così al deputato della Lega Stefano Candiani che ha denunciato la carenza di uomini e mezzi dei vigili del fuoco di Varese.