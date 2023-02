Alla Biblioteca Frera uno spettacolo teatrale tra vita, musica e una partita a scopa con la morte

Appuntamento teatrale giovedì 16 febbraio alla Biblioteca di Tradate, dove alle 21 la compagnia “2+1” presenta lo spettacolo “Wir sind am leben und wir sind frei (Noi siamo vivi e siamo liberi)”.

Lo spettacolo è costituito da due parti: un monologo iniziale e un atto unico finale. Come specificato nel sottotitolo – Chiacchiere in libertà sugli ultimi ottant’anni e partita finale a scopa con la morte – il monologo mette in fila alcune chiacchiere generali e personali scritte da Nino Marra a proposito degli ultimi ottant’anni; l’atto unico propone un compromesso transitorio, una non/soluzione tragicomica e consolatoria costituita da una partita a scopa con la morte.

In scena Nino Marra, che ha scritto i testi e racconta, Massimo Rolandi nella parte della morte e Lorenzo Buscema che accompagna con la sua chitarra.

Ingresso libero.