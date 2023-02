Alla Galleria Boragno si parla siciliano con “Butera non è soltanto un castello di Sicilia”

Dal 2 al 12 febbraio la Galleria Boragno ospiterà la manifestazione “Butera non è soltanto un castello di Sicilia”, dedicata alla città siciliana in provincia di Caltanissetta. Per tutto il periodo indicato in Galleria si terrà la mostra personale del pittore siciliano Saro Guarnaccia, visitabile dal giovedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.

Sabato 4 febbraio dalle 16.30 alle 18 l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, al termine della quale saranno offerti assaggi di pane, olio e mandorle dell’Azienda Agricola Buttiglieri e vino prodotto dall’azienda vinicola Famiglia Migliore di Butera.

Domenica 5 febbraio alle 16.30 si terrà la presentazione del libro “L’uomo di Butera” di Enzo Ciaraffa e Maria Angela Buttiglieri, con la partecipazione di Enzo Mari, direttore di SempioneNews. Al termine sarà offerta una degustazione di prodotti siciliani. Sarà possibile degustare prodotti tipici dell’isola anche sabato 11 febbraio dalle 16.30 alle 18, nel corso della mostra.

Infine, domenica 12 febbraio alle 16.30 l’esposizione sarà chiusa dall’esibizione canora di Gabriella Sciortino, che eseguirà un repertorio musicale della tradizione siciliana.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.