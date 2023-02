All’Ite Tosi di Busto Arsizio serata dedicata al Metaverso con Lorenzo Montagna

Mondi immersivi e mondi virtuali: all’Ite Tosi di Busto Arsizio riprendono gli incontri del @Meta_Tosi. Venerdì 17 febbraio con inizio alle ore 21, nell’istituto di Viale Stelvio sarà ospite Lorenzo Montagna uno dei massimi esperti italiani di tecnologie applicate ai media e alla comunicazione, di cui ha iniziato a occuparsi nel 1991.

Ex dirigente di Yahoo, Altavista e Presidente in Italia per l’associazione internazionale VR/AR, ed autore del libro METAVERSO: Noi ed il Web 3.0, ci accompagnerà, insieme a chi sta studiando e creando questo mondo, dai grandi Big della tecnologia, agli economisti, agli artisti, in un viaggio per esplorare potenzialità ma anche dubbi di questo nuovo Internet e Web 3.0.

La serata è aperta a tutti: studenti, docenti, giovani e cittadinanza, le iscrizioni a questo link https://bit.ly/3j8J9Ol

I prossimi incontri del ciclo saranno:

Tema Metaverso ed arte: 10 marzo sarà la volta di Andrea Crespi , un giovane “visual artist” e crypto art consultant già molto affermato a livello internazionale che sta sperimentando la fusione tra arte fisica e realtà aumentata, e le cui opere sono state esposte nel centro di Times Square a New York e a Miami durante la settimana dell’Art Basel, per la mostra Floating Pixels, curata da Art Innovation Gallery.

Tema Metaverso Finanza ed Economia: 18 aprile, infine, sarà con noi, Marco Mione capo del Team Fintech di Deloitte Consulting e Vicepresidente di SIAT – Istituzione Italiana degli Analisti Tecnici dei mercati finanziari.

Marco Mione, da esperto del settore, ci racconterà come le tecnologie stanno cambiando, ed in parte hanno già cambiato, il mondo della finanza e dell’ economia.

Invio le locandine ed il QRCODE per iscrizione alla serata di venerdì qualora le servisse separatamente.