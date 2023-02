Anche due primi cittadini del varesotto nella Nazionale Sindaci

Anche due primi cittadini del varesotto nella Nazionale Italiana Sindaci. «Non sono solo una partita di calcio o un allenamento, i ritrovi della Nazionale Italiana Sindaci sono uno scambio di opinioni, un confronto, un arricchimento culturale per tutti noi che affrontiamo i problemi dei Cittadini, di Comuni piccoli e grandi, nella vita quotidiana». Lo scrive sul proprio profilo Facebook Nicola Tardugno, sindaco di Caravate, piccolo centro dell’Alto Varesotto che, insieme al collega di Besano Leslie G. Mulas, garantisce una componente varesotta alla nazionale dei sindaci.

«Oltre alla folta delegazione lombarda – prosegue Tardugno – con due varesini, comaschi, bergamaschi e bresciani, trovarsi con Colleghi dell’Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Veneto, Marche (Maurizio Mangialardi mi ha accolto come un fratello minore), Lazio, Calabria ecc., in questa grande famiglia, dove ti sembra di conoscere i componenti da una vita, consente una crescita e ti offre un bagaglio di conoscenza, in primis umano, con uno sguardo su tutta l’Italia. La semplicità, l’umiltà e la coscienza sociale di un grande Campione come Damiano Tommasi, Sindaco di Verona e nuovo Presidente della Nazionale, hanno reso ancora piú intensi questi momenti.

Un Sindaco orgoglioso di essere parte di tutto questo».

Nuovo presidente della Nazionale Italiana Sindaci Onlus è stato eletto all’unanimità Damiano Tommasi, sindaco di Verona che ha dichiarato «Il pallone aiuta a ragionare come squadra – dichiara Tommasi – La nazionale è la sintesi di due organizzazioni: la federazione ed Anci che devono essere per noi il punto di riferimento e per le quali noi dobbiamo esserlo a nostra volta».