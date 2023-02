Anche la pallavolista Bosetti con i genitori ad Adana durante il terremoto: “Svegliati di soprassalto con l’intonaco che cadeva”

Riusciamo a contattare Lucia Bosetti mentre si trova all’aeroporto di Ankara, dove la pallavolista di Albizzate insieme ai suoi genitori sta attendendo un aereo per Istanbul per poi fare rientro in Italia.

Bosetti, originaria di Albizzate e stella del volley, si trovava ad Adana a pochi chilometri dall’epicentro del terremoto in Turchia. Era lì perchè gioca per il Çukurova e proprio questa settimana erano arrivati a trovarla anche i suoi genitori Franca Bardelli e Giuseppe Bosetti.

«Ero a letto quando il terremoto è cominciato all’interno della palazzina dove viviamo con la squadra – ci racconta -. Con me c’erano anche i miei genitori che proprio in questi giorni erano venuti a trovarmi e dormivano in sala. Tutti ci siamo svegliati di soprassalto non sapendo cosa fare ma la scossa è stata lunghissima e quando abbiamo visto pezzi di intonaco cadere ci siamo precipitati fuori e da allora non siamo più rientrati in alcun edificio».

Adana, dove si trovavano i Bosetti, è vicinissima all’epicentro del terremoto che ha avuto magnitudo 7.8 e ha colpito nella notte tra domenica e lunedì. «Le informazioni sono tutte da prendere con le pinze ma il bollettino di oggi ad Adana parlava di 12 edifici crollati e più di 150 morti».

I Bosetti sono rimasti all’aperto dall’alba di lunedì: «Siamo sempre rimasti in strada perché non si poteva rientrare negli edifici – racconta Lucia -. prima in luoghi aperti e poi in centri di raccolta. Fortunatamente siamo riusciti a trovare un passaggio in pulmino che ci ha portati ad Ankara dove abbiamo raggiunto l’aeroporto e stiamo prendendo un volo per Istanbul per poi fare rientro in Italia».