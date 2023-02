Anche Maccagno al fianco del Comi di Luino per il progetto formativo sull’Alzheimer

Anche il comune di Maccagno con Pino e Veddasca ha aderito al progetto formativo sul riconoscimento dei sintomi della malattia di Alzheimer, promosso dalla Fondazione Comi di Luino.

Dal titolo “Formalmente Comi” il progetto riguarda un ciclo di incontri, finanziati dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, dal Lions Club di Luino e da alcuni comuni del territorio come Cremenaga, Germignaga, Maccagno e Mesenzana, volti a promuovere e sensibilizzare sul tema delle malattie cognitive, con particolare attenzione all’Alzheimer.

Gli incontri – che vengono tenuti da formatori del Comi, cioè da medici specializzati in psicogeriatria, in spazi messi a disposizione dai comuni – sono aperti a tutti gli interessati, a chi vuole conoscere la malattia, alle persone che hanno un proprio caro affetto dal morbo di Alzheimer, e sono utili anche in ambito lavorativo per imparare a riconoscere i sintomi, sapere come approcciarsi e a chi rivolgersi.

In particolare, gli appuntamenti previsti a Maccagno sono fissati nelle seguenti serate: 20 febbraio, 6 marzo e 20 marzo, sempre alle ore 20.30 presso la sede dell’Associazione di Volontariato Solidarietà in via Mameli 2.

«I tre incontri sono legati tra loro; per avere un quadro completo è opportuno quindi cercare di partecipare a tutti e tre gli appuntamenti» fanno sapere dalla Fondazione.

«Accogliamo con grande piacere l’iniziativa proposta dalla Fondazione “Mons. Gerolamo Comi” di Luino, finalizzata a conoscere da vicino una delle malattie più subdole diffuse nella popolazione anziana: l’Alzheimer – commenta il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, Fabio Passera -. Sarà certamente un momento di conoscenza, ma anche il modo per rinsaldare il profondo legame tra il “Mons. Comi” e il suo territorio di riferimento. Mi auguro sia la prima di una serie di occasione di collaborazione tra la popolazione e una delle Istituzioni più longeve e importante delle nostre Comunità. La cura e il rispetto per gli anziani sono il segno della civiltà di un popolo, e noi proprio da qui vorremmo partire. L’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca saluta con grande favore questo ciclo di serate, sperando possano essere di grande aiuto in un momento in cui si mostra in grande difficoltà anche la rete di rapporto tra le persone».

«Le persone con l’Alzheimer hanno un grandissimo bisogno di cure ma non possiamo dimenticarci delle notevoli fatiche dei familiari, quasi sempre figli o nipoti, che si trovano a dover seguire passo dopo passo il proprio caro – ha aggiunto il nuovo Direttore Generale della Fondazione Fausto Turci -. Il progetto Formalmente Comi sul riconoscimento delle avvisaglie di comparsa dell’Alzheimer è un’iniziativa lodevole avviata lo scorso anno e che intendo proseguire, grazie soprattutto al sostegno delle realtà locali che hanno capito l’importanza di far conoscere il più possibile questa patologia, anche per mettere a disposizione l’esperienza della Fondazione a disposizione del territorio».