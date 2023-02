Andrea Crugnola è già in spolvero: vittoria sugli sterrati della Valle del Tevere

Il 2023 di Andrea Crugnola parte subito con il botto: il campione d’Italia di rally in carica centra un successo sudatissimo all’esordio stagionale vincendo il Rally Valle del Tevere di Arezzo con un margine ridotto ai minimi termini: dopo 8 prove speciali (sulle 9 previste inizialmente) il pilota varesino ha superato di appena 3 decimi di secondo lo sloveno Bostjan Avbelj.

Un testa a testa serratissimo che, soprattutto (ma non solo) nella prima fase della gara, ha visto tra i protagonisti anche altri piloti come Alessandro Bettega (poi terzo a 7″3), Umberto Scandola (quarto a 17″) ma pure Edoardo Bresolin e Francesco Fanari che hanno vinto una PS a testa. Quest’ultimo si è dovuto ritirare nell’ultima prova mentre era ancora in lotta per il podio.

Grande spettacolo, quindi, sugli sterrati aretini con Crugnola che alla fine ha imposto la legge del più forte: lo “scudettato” in carica ha ripreso confidenza con la “sua” Citroen C3 Rally2 affiancato questa volta da Andrea Sassi, il navigatore con il quale disputerà anche il Rally dei Laghi tra due settimane. In quella occasione, ovviamente, tornerà l’assetto da asfalto e soprattutto il pilota di Calcinate del Pesce tornerà a guidare una vettura di categoria inferiore con cui proverà a inserirsi ai piani alti nonostante le tante R5/Rally 2 attese al via di Varese.

Il CIAR Sparco prenderà poi il via nel fine settimana del 10-12 marzo al Ciocco per poi proseguire con cadenza pressoché mensile (agosto escluso) con le successive sette prove, l’ultima delle quali sarà a inizio dicembre con l’ACI Rally Monza.