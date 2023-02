Andy Warhol fra Cinema e Televisione: incontro al Maga

Marco Senaldi sarà il protagonista della terza conferenza dedicata a Andy Warhol domenica 12 febbraio al Museo Maga di Gallarate. A partire dalle 17:30 si parlerà di Andy Warhol fra Cinema e Televisione.

Nonostante la sua fama sia indissolubilmente legata a ritratti di celebri star del cinema, come Marylin Monroe, Warhol non fu soltanto un pittore che si ispirava al mondo delle merci, della cultura popolare e dei media. Egli è stato un artista compiutamente multimediale, le cui opere consistono tanto in fotogrammi congelati di possibili film, quanto in film che si limitano a una sola immagine, fino ad arrivare a vere installazioni visuali, o a interventi in TV capaci di ribaltare la struttura stessa dello spettacolo televisivo. Grazie a immagini, frammenti video e estratti dal libro La filosofia di Andy Warhol. Da A a B e viceversa, cercheremo di comprendere insieme la reale portata del genio artistico warholiano, che appare oggi attuale più che mai.

Proseguono le visite guidate a data fissa il venerdì e il sabato durante tutta la durata della mostra alla scoperta del mondo di Andy Warhol.

Max 25 persone per ciascuna data

Ogni venerdì e sabato alle ore 18:00

Info al link www.museomaga.it