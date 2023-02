Arlecchino goes to London: carnevale in inglese per i bambini a Busto Arsizio

Laboratorio di teatro in lingua nella mattinata di sabato 18 febbraio alle ore 10:30 con Progetto Zattera Teatro

Nella mattinata di sabato 18 febbraio alle ore 10:30 sarà possibile partecipare al laboratorio di teatro in lingua Arlecchino goes to London: un viaggio immaginario e una maschera della commedia dell’arte alla ricerca della sua Colombina, nella magnifica cornice della Londra della Regina Margherita.

L’evento è promosso dalla scuola di inglese Pingus di Busto Arsizio assieme a Progetto Zattera Teatro per condividere un momento divertente lettura in italiano e in inglese.

Partecipazione gratuita ma iscrizione obbligatoria scrivendo a zattera@libero.it .