Arriva Carnevale: le feste, i carri e i cortei in maschera a Varese e in provincia

Tempo di Carnevale e anche in provincia di Varese si preparano feste e sfilate. Ecco i principali appuntamenti per chi vuole divertirsi in maschera:

ALBIZZATE – Sabato 18 febbraio, la Pro Loco di Albizzate organizza una grande sfilata di Carnevale che colorerà le strade del paese. Balli, ristoro e gonfiabili per bambini renderanno la festa ancora più divertente – Leggi qui

ARCISATE – L’appuntamento è per sabato 25 febbraio, con la grande sfilata in maschera (quest’anno con partenza anticipata), spettacoli e l’immancabile Ciumm – Qui tutto il programma

BUSTO ARSIZIO – Quest’anno grandi festeggiamenti a Busto Arsizio, dove la maschera del Tarlisu compie 40 anni e si torna a fare Carnevale senza restrizioni. Un programma di eventi e iniziative che si apre domenica 19 febbraio con la consegna delle chiavi della città a Tarlisu e Bumbasina e si conclude sabato 25 febbraio con la grande sfilata di carri e maschere – Tutti gli eventi in programma

CARONNO VARESINO – L’appuntamento è per domenica 19 febbraio, con la sfilata dei carri, balli e mascherine – Leggi

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 19 febbraio ritrovo all’Oratorio, da dove partirà la sfilata in maschera per le vie del paese con giochi e animazione. Si torna in Oratorio per la premiazione delle maschere più belle – Il programma

CUVIO – L’appuntamento con il grande carnevale valcuviano è in programma sabato 18 febbraio, a cura delle Pro loco di Cuvio e Cuveglio – Leggi qui

GERMIGNAGA – Sabato 25 febbraio grande festa per il Carnevale dei bambini .Il corteo partirà nel pomeriggio. Per bambini fino a 10 anni in programma un concorso per la mascherina più colorata – Il programma

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Sabato 25 febbraio a partire dalle 10 al Parco delle Feste in via Martinetti 11, una grande festa di Carnevale per grandi e piccini con laboratori, musica, sfilata delle mascherine e possibilità di pranzare e cenare. Il programma

MALNATE – Domenica 19 febbraio, con partenza dalle 14 alle 15 da piazza San Martino, davanti alla chiesa parrocchiale, ci sarà il grande appuntamento in maschera per festeggiare il Carnevale con una grande caccia al tesoro – Leggi qui

PORTO CERESIO – La 43° edizione del Carnevale Ceresino è in programma domenica 19 febbraio, con partenza alle 14 per la sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera – Il programma

SAMARATE – Quasi due settimane di feste, iniziative e laboratori e doppia sfilata, il 19 febbraio a Verghera e il 25 febbraio a San Macario, dove ci sarà anche la festa finale – Qui tutti gli eventi

VARESE – Il Carnevale Bosino quest’anno compie trent’anni tornando in presenza dopo due anni di stop e con diversi cambiamenti. La sfilata è in programma sabato 25 febbraio nel pomeriggio, ma per tutta la settimana sono in programma iniziative e momenti di animazione – Tutto il programma

VERGIATE – La sfilata dei carri è in programma domenica 19 febbraio, con festa finale all’Oratorio. Il tema di questa edizione è “Serie TV e Cartoni Animati” – Il programma

Se volete segnalare altre feste, sfilate o iniziative per Carnevale scrivete a redazione@varesenews.it